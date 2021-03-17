عون يهاجم الحريري ويدعوه لاجتماع عاجل لتشكيل حكومة لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، إلى اجتماع عاجل لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال عون في خطاب متلفز، إنه: "لا فائدة من المناصب وتبادل الاتهام إذا انهار الوطن وأصبح الشعب أسير اليأس والإحباط".



وتابع "أدعو رئيس الوزراء المكلف إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي ووفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات دون تأخير".

وأضاف :"في حال وجد رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري نفسه عاجزًا عن تأليف حكومة إنقاذ وطني، فعليه أن يفسح المجال أمام كل قادر على التأليف".

ومضى قائلا "رئيس الوزراء المكلف تقدم بعناوين مسودة حكومية لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني، ما أدخل البلاد في نفق التعطيل".

وأوضح "المعاناة الشعبيّة لن ترحم المسؤول عن التعطيل والإقصاء وتأبيد تصريف الأعمال".

وتأتي تصريحات الرئيس اللبناني في وقت تعاني فيه بلاده أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، حركت احتجاجات شعبية كبيرة.

وفي وقت سابق اليوم، نظم متظاهرون لبنانيون وقفة احتجاجية في محيط القصر الجمهوري اعتراضاً على الأوضاع المعيشية المتردية وأزمة الدولار.

وكانت الاحتجاجات الشعبية عادت إلى الشارع منذ الأسبوع الماضي مع الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، والذي وصل إلى 15 ألف ليرة قبل أن يسجل بعض التراجع المحدود اليوم الأربعاء.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جرى تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس/آب الماضي على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

وقدم الحريري لعون في التاسع من ديسمبر كانون أول الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً رفضها الأخير.

وتتعثر حتى الآن محاولات تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين، بعد 16 زيارة قام بها رئيس الوزراء المكلف لرئيس الجمهورية.

وتبادل الرئيسان الاتهامات بالتعطيل فيما يؤكد الحريري أن عون وصهره النائب جبران باسيل يطالبان بالثلث المعطل في الحكومة (7 وزراء من أصل 18 وزيرا) وهو ما يرفضه الحريري ويتمسك بتشكيل حكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين.