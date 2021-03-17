أسعار الذهب اليوم.. تعرف على أسرار هبوط المعدن النفيس؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب، في تداولات الأربعاء، متأثرة بزيادة عوائد السندات الأمريكية وصعود الدولار.. تعرف على الأسباب الأخرى

لكن التراجع ضمن نطاق محدود، إذ تترقب الأسواق نتيجة اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي ( المركزي الأمريكي).

أسعار الذهب اليوم

وحسب رويترز، هبط الذهب 0.1% في السوق الفورية إلى 1728.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:54 بتوقيت جرينتش.

وفي العقود الأمريكية الآجلة، نزل المعدن 0.1% إلى 1728.90 دولار.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى ذروة جديدة في 13 شهرا، مما قوض الإقبال على الذهب غير المدر للعائد.

وتقدم مؤشر الدولار مما يرفع تكلفة حيازة الذهب لحملة العملات الأخرى.

بيان المركزي

وتتجه الأنظار إلى بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر صدوره الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول.

وقال ديفيد مادن المحلل لدى "سي.إم.سي ماركتس يو.كيه ": "سيشير باول (على الأرجح) إلى أن الضغوط التضخمية ستكون مؤقتة وغير كبيرة... وهو ما سيرفع عوائد السندات لأجل 10 سنوات، والدولار ويؤثر على الذهب بعض الشيء".

وأضاف: أن المعدن قد يتراجع صوب مستوى 1600 دولار في الأشهر المقبلة.

وتابع: أن المجلس من المرجح أن يشير أيضا إلى نية للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، مما يخفف خسائر الذهب ويقدم بعض الدعم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.1% إلى 25.98 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.4% إلى 2489.24 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في عام عند 2520.31 دولار في الجلسة السابقة، فيما تراجع البلاتين 1.2% إلى 1197 دولارا.

ويختتم الفيدرالي - المركزي الأمريكي- اجتماعه السياسي، والممتد على مدى يومين، اليوم الأربعاء، أي بعد 12 شهر تماماً من خفض أسعار الفائدة بالقرب من الصفر مع انتشار كوفيد-19، ومن المقرر أن ينشر بيان السياسة والتوقعات الفصلية في الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت واشنطن.

