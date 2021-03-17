«قاتل وسيدفع الثمن».. روسيا ترد على تصريحات بايدن بشأن بوتين

الشارقة - اميمة ياسر -

ردت روسيا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي هاجم خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ووصف رئيس مجلس الدوما الروسي، فيتسيسلاف فولودين، تصريحات بايدن بأنها "هستيريا عجز وإهانة لجميع الروس".

وكتب فولودين تدوينة عبر "تليجرام": "بايدن أهان مواطني بلدنا بتصريحه. هذه هستيريا ناجمة عن العجز. بوتين هو رئيسنا، والتهجم عليه بمثابة تهجم على بلدنا!"، وفقاً لما نقلته "روسيا اليوم".

وكان بايدن قد توعد بوتين بأنه "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة".

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، تم إذاعتها اليوم الأربعاء "أوافق على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاتل وسيدفع الثمن لتدخله في الانتخابات الأمريكية".

وأشار بايدن إلى أنه خلال محادثة في يناير، حذر نظيره الروسي من العواقب المحتملة.