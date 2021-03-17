الصحة العالمية توصي بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 مارس 2021 07:09 مساءً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 17 - مارس - 2021 7:06 مساءً

أوصت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا ضد كوفيد-19 ”في الوقت الحالي“ بعدما علقت عدة بلدان استخدامه؛ خوفا من آثار جانبية محتملة، بانتظار أن ينتهي خبراؤها من مراجعة بيانات السلامة المتعلقة به.

وأعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أنها ”تعتبر في الوقت الحالي، أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره وتوصي بمواصلة حملات التطعيم“.

وأشارت في بيان إلى أن خبراءها الذين يُترقب صدور رأيهم، يواصلون ”تقييم“ البيانات المتعلقة بالمشكلات الصحية التي أصيب بها بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

ولم توضح منظمة الصحة متى سيصدر خبراؤها الذين اجتمعوا الثلاثاء، استخلاصاتهم.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية أعلنت الثلاثاء، أنها ”مقتنعة تماما“ بمنافع لقاح أسترازينيكا، موصية بمواصلة استخدامه في حملات التلقيح.

وعلقت حوالي 15 دولة، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، استخدام لقاح أسترازينيكا في إجراء احترازي، بعد ظهور مشاكل دموية خطيرة مثل صعوبة تخثّر الدم أو الجلطات الدموية لدى بعض الذين تلقوه، دون أن يثبت في الوقت الحاضر وجود رابط بين هذه الأعراض واللقاح.

وأشارت منظمة الصحة في بيانها المقتضب، إلى أنه لم يتم التأكد في الوقت الحاضر من وجود أي علاقة سببية، موضحة أن ”الجلطات الدموية أعراض غالبا ما تحصل“ وهي ثالث أمراض القلب والأوعية الدموية الأكثر شيوعا.

وكانت المستشارة التقنية الدكتورة أنيليزويلدر سميث، أوضحت في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي للجنة منظمة الصحة المكلفة إصدار توصيات حول استخدام اللقاحات، أنه خلال تجارب سريرية على لقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا، أصيب عشرة مرضى من مجموعة الذين تلقوا لقاحا وهميا بجلطة دموية، مقابل 14 في مجموعة الذين تلقوا اللقاح.

وأشارت إلى أن فارق أربعة أشخاص لا يعتبر كبيرا من أصل 44 ألفا شاركوا في التجربة.