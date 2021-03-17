الفصائل الفلسطينية تختتم الجولة الثانية من حوارها في القاهرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 مارس 2021 07:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، الأربعاء، عن اختتام جولة الحوار في العاصمة المصرية القاهرة بالاتفاق على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وذكرت الفصائل الفلسطينية في بيانها الختامي، أن الاجتماع جاء “برعاية مصرية كريمة استكمالا للجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام”.

وقالت: “ناقش المجتمعون بمسئولية عالية القضايا الوطنية كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني استنادا للمرسوم الرئاسي الصادر في 15 يناير/كانون الثاني ۲۰۲۱ وسبل تعزيز الشراكة الوطنية”.

وأكد البيان الختامي أنه” تم الاتفاق على سبل معالجة ما تقدم بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطيني وإحالتها للجهات المختصة”.

وأشارت الفصائل إلى أنه ” استمع المشاركين إلى تقرير لجنة الانتخابات المركزية حول سير الإعداد للإنتخابات التشريعية والاتفاق على حلول للموضوعات العالقة، بما يضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني”.

وكانت الاجتماعات بحثت استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني المقرر أن تتم في 31 أغسطس/آب المقبل.

وقالت: “قدمت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني تقريرا تفصيليا حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة، حيث ناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد وعدد أعضاءه في إطار تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.

وأعلنت “اعتبار مؤتمر الأمناء العامين في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه”.

وأكد المجتمعون “على وحدة الأراضي الفلسطينية قانونيا وسياسيا، وعلى ضرورة أن تجري الانتخابات المقبلة بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي لأية إجراءات قد تعيق إجراءها خاصة بالقدس”.

وقال البيان الختامي إن الفصائل الفلسطينية أكدت “ضرورة استكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة وتفعيلها وفقا لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير”.

وكانت الفصائل المشاركة في الانتخابات الفلسطينية وقعت أمس الثلاثاء على ميثاق شرف أكدوا خلاله حرصهم على سير العملية الإنتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم المرشحة بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة للفلسطنيين.