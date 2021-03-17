خطأ من مشغل الدفاعات الجوية … إليكم تقرير إيران النهائي حول إسقاط الطائرة الأوكرانية‎

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 مارس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

ذكر الموقع الإلكتروني لهيئة الطيران المدني في إيران، اليوم الأربعاء، أن التقرير النهائي للهيئة بشأن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ أرجع الكارثة إلى خطأ من مشغل للدفاعات الجوية.

وأسقطت إيران الطائرة في كانون الثاني يناير 2020، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176.

وقال التقرير في ملخصه: ”تم تعريف الطائرة على أنها هدف معاد، بسبب خطأ من مشغل للدفاعات الجوية.. قرب طهران وجرى إطلاق صاروخين صوبها“.