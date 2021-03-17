العراق وهنغاريا يوقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني

محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

وقع العراق وهنغاريا في بغداد، اليوم، اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني .



وقال وزير التجارة علاء احمد الجبوري خلال توقيعه الاتفاقية عن الجانب العراقي إن الاتفاقية نصت على سبع مواد في مجالات التعاون في الصناعات التحويلية والكيمياوية والبتروكيماوية والخدمات الصحية والتكنولوجيا الطبية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم والبحوث التقنية والمالية والمصرفية والضريبة الجمركية والنقل والخدمات والتجارة والزراعة والبيئة وصناعة الاغذية وسوق العمل والسياحة والاثار والتعليم والتدريب المهني والشباب والرياضة ، فضلا عن تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات البحوث العلمية وتبادل الخبرات في ادارة المياه وتطوير الري والاستصلاح والسدود والاصلاحات الهيكلية وبناء القدرات في البلدين "

واشار الى ان "الاتفاقية شملت كذلك تقوية روابط التعاون بين المؤسسات الحكومية والتعليم العالي والمعاهد العلمية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين وتبادل المعلومات التجارية وتشجيع المشاركة في الاسواق والمعارض الدولية وتنظيم الفعاليات الاقتصادية والتجارية بالاضافة الى تشجيع مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في برامج ومشاريع مشتركة في العراق وهنغاريا".