منذ أكتوبر 2020.. روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ"كورونا"

محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ الأول من أكتوبر الماضي بواقع 8998 إصابة مقارنة بيوم أمس 9393 ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا أربعة ملايين و418 ألفا و 436 إصابة.



وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت انخفاضا ملحوظا بتسجيلها 427 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 443 وفاة في اليوم السابق ليصل مجموعها إلى 93364 حالة وفاة، وتماثل 10755 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليبلغ مجموع المتعافين 4 ملايين و 24 ألفا و 975 شخصا .