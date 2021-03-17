شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تشدد عقوبة إهانة «قدامى المحاربين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس النواب في البرلمان الروسي اليوم الأربعاء ، على زيادة عقوبة إهانة قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية إلى السجن لمدة خمسة أعوام.

وقال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما "ليس من المقبول إهانة أولئك الذين دافعوا عن الوطن".

وفي السابق، كانت عقوبة إهانة قدامي المحاربين هي الغرامة أو العمل الإجباري.

يأتي التغيير التشريعي بعد شهر من الحكم على الناقد للكرملين أليكسي نافالني بغرامة كبيرة بزعم تشويه سمعة أحد قدامى المحاربين (94 عاما) والذي كان قد شارك في الحرب العالمية الثانية.