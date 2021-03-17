شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تعلق رحلات الركاب المباشرة من بريطانيا اعتبارا من 19 مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت "اللجنة العليا" بسلطنة عمان ، منع جميع الرحلات الجوية المباشرة من المملكة المتحدة ، باستثناء رحلات الشحن، وحظر دخول القادمين منها أو العابرين لأراضيها خلال الـ 14 يوما الماضية، إلى أراضي السلطنة ابتداءً من الساعة 12 ظهرا من يوم الجمعة المقبل حتى إشعارٍ آخر، ويُستثنى من ذلك المواطنون ، وتقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 70% من إجمالي عدد الموظفين بدءًا من يوم الأحد 21 مارس 2021م حتى يوم الخميس 1 إبريل 2021م.

وقررت أيضا أنت تكون حركة البضائع والنقل والشحن والتفريغ، وعمل المصانع ،بدون استقبال الزبائن والمراجعين، وخدمة التوصيل للمنازل، ومناولة الطعام في المركبات للمطاعم والمقاهي والمقاهي المتنقلة والباعة المتجوّلين المرخّص لهم، وتقديم المطاعم الواقعة داخل المنشآت الفندقية خدماتها للنزلاء فقط.وتمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا حتى صباح السبت 3 إبريل 2021م، وتستثنى من ذلك الإغلاق محطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة، ومحلات بيع وإصلاح الإطارات الواقعة في محطات الوقود

كما قررت اللجنة تفعيل عمل المتطوّعين في جميع ولايات السلطنة بالتنسيق مع أصحاب السعادة الولاة والسماح باستخدام الشواطئ لممارسة الرياضة الفرديّة مع منع التجمعات فيها منعًا باتًا.

وتدعو اللجنة العليا الجميع إلى الالتزام بجميع الضوابط الاحترازيّة المعتمدة من قبل الجهات المختصّة، سواء داخل المساكن أو مواقع العمل أو الأماكن العامة، وعلى وجه الخصوص تجنّب التجمعات، بما فيها الأسريّة والاجتماعية في البيوت والمزارع وغيرها، لأيّة مناسبة كانت.