الصحة العالمية: اللقاحات ضرورية للحد من إصابات ووفيات كورونا

■ الإمارات تحدد 30 دقيقة لصلاة العشاء والتراويح

■ الحكومة العراقية تخفف حظر التجول

■ الجزائر تمدد الحجر الصحي فـي 16 ولاية

■ الإصابات تقفز بنسبة 24% فـي هولندا

■ ارتفاع المرضى بوحدات الرعاية الفائقة فـي فرنسا

■ السلالة الجنوب إفريقية تصل روسيا

■ الصين تشترط تلقي لقاح صيني لدخول أراضيها

■ اللقاح الفيتنامي ربما يكون جاهزا بنهاية العام

كوبنهاجن ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

قال المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية إن اللقاحات لا تزال عاملا ضروريا للحدِّ من الأعراض المرضية الخطيرة الناجمة عن فيروس كورونا والوفيات المرتبطة بالإصابة به. وذكر المكتب، الذي تشمل أنشطته 53 دولة، فى منشور على تويتر: “#سلامة اللقاحات أمر بالغ الأهمية والمراقبة مستمرة لجميع اللقاحات. سيقلل التطعيم من الأمراض الخطيرة والوفيات الناجمة عن كوفيد19، لكنه لا يمكن أن يمنع حدوث أمراض أخرى”.

يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا “كوفيد19” حول العالم 121 مليونا، و164 ألفا و126 حالة، فيما بلغت الوفيات جراء الفيروس 2 مليون و697 حالة.

خليجيا، حددت الإمارات العربية المتحدة مدة 30 دقيقة لإقامة صلاتي العشاء والتراويح في رمضان المقبل وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها. بحسب موقع “الإمارات اليوم”. الى ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم أن الحكومة قررت تخفيف إجراءات حظر التجول المفروض للتصدي لتفشي فيروس كورونا ابتداء من الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

من جهتها أعلنت الحكومة الجزائرية تمديد إجراءات الحجر الصحي في 16 ولاية، لمدة 15 يوما اعتبارا من أمس الأربعاء. في سوريا أعلنت وزارة الصحة رصد منحنى تصاعدي للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية شهر مراس الحالي.

دوليا، سجلت البرازيل حصيلة قياسية للوفيات اليومية جراء فيروس كورونا، حيث رصدت 2841 وفاة بكوفيد 19 خلال الساعات الـ 24 الماضية، بدورها قالت السلطات الصحية الهولندية إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا زاد بنسبة 24 في المئة وهي أكبر قفزة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر. من جهتها قالت السلطات الصحية الفرنسية إن هناك 4239 مريضا بكوفيد19 في وحدات الرعاية الفائقة بزيادة 20 خلال 24 ساعة وإن هذا العدد هو الأكبر خلال قرابة أربعة أشهر. في السياق أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية عن تأجيل قمة اللقاحات التي كانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تعتزم عقدها أمس الأربعاء. في روسيا أعلنت السلطات اكتشاف أول حالة مصابة بالسلالة الجنوب إفريقية من والتي أعلن البلد الإفريقي عنها رسمياً نهاية العام الماضي. وبحسب الوكالة الروسية، فلم تظهر السلالة البرازيلية في أي من العينات التي خضعت للدراسة، مضيفة أن “الوضع تحت السيطرة”.

آسيويا، تتجه الصين نحو تخفيف القيود للدخول إلى أراضيها على مواطني دول معينة، بما في ذلك الولايات المتحدة، شرط أن يكونوا قد تلقوا أحد اللقاحات الصينية. في السياق ذكرت وزارة الصحة الفيتنامية في بيان أن لقاح “نانوكوفاكس” وهو أول لقاح مضاد لفيروس كورونا، تنتجه فيتنام من المتوقع أن يكون جاهزا للاستخدام بحلول الربع الرابع من عام 2021 . من جانبها تعتزم الحكومة اليابانية إنهاء حالة الطوارئ الصحية المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا في طوكيو ومناطق أخرى، يوم الأحد القادم وفقا لما هو مخطط له.