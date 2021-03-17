ضبط شاحنات محملة بمواد مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية

وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "موظفي قسم التحريات ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الشمالية تمكنوا اليوم، من ضبط (٥) شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة لضوابط الأستيراد".

وأوضحت، أن "الشاحنات تحمل (سائل لمبردات الحرارة و الراديترات) بدون اوراق رسمية لها وكذلك (مواد احتياطية مستعملة) ممنوعة من الأستيراد".



وأكدت الهيئة، "اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".