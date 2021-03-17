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جدل الموازنة وتجهيزات التحالف.. أبرز عناوين نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = التحالف الدولي يسلّم بغداد معدات وتجهيزات عسكرية،، والكاظمي يدعو لعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات.
= المفوضية تعلن اعتماد أجهزة تسريع النتائج في الانتخابات المقبلة،، وتستعين بشركة بريطانية لهذا الغرض.

= لا اتفاق على حصة الاقليم في الموازنة العامة.. ومطالبات بتمرير القانون بالاغلبية من دون مشاركة الكرد.


= في اعلى حصيلة يومية.. العراق يسجل اكثر من خمسة الاف وستمئة اصابة بكورونا،، ومطالبات بتوحيد اسعار الادوية في الصيدليات.

= حريق ضخم يلتهم مجمعا تجاريا وسط بغداد.. والخسائر.. ملايين الدولارات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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