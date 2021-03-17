جدل الموازنة وتجهيزات التحالف.. أبرز عناوين نشرة السومرية

= المفوضية تعلن اعتماد أجهزة تسريع النتائج في الانتخابات المقبلة،، وتستعين بشركة بريطانية لهذا الغرض.

= لا اتفاق على حصة الاقليم في الموازنة العامة.. ومطالبات بتمرير القانون بالاغلبية من دون مشاركة الكرد.



= في اعلى حصيلة يومية.. العراق يسجل اكثر من خمسة الاف وستمئة اصابة بكورونا،، ومطالبات بتوحيد اسعار الادوية في الصيدليات.

= حريق ضخم يلتهم مجمعا تجاريا وسط بغداد.. والخسائر.. ملايين الدولارات.