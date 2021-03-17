العراق وروسيا يبحثان تبادل الخبرات الصحية وتوفير اللقاحات

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بغداد - ياسين صفوان - بحث وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الأربعاء، مع السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، تبادل الخبرات الصحية والعلمية وتوفير اللقاحات.