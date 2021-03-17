الامم المتحدة تؤكد دعمها للعراق لإتمام الانتخابات المقبلة

وقالت المفوضية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، استقبل اليوم، في مقر المفوضية، نائبة الممثل الأممي الخاص في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير، يرافقها كبير مستشاري بعثة يونامي امير أراين، حيث هنأ خلف، إنغيبيورغ بمناسبة تسلم مهامها".وناقش اللقاء "تحديث بيانات الناخبين وما يتعلق بمواعيد تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين، فضلاً عن إيضاح طبيعة التحديات التي يسعى مجلس المفوضين لتذليلها، وبضمنها ما يخص انتخابات الخارج، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي المرتقب؛ والتأكيد على إن موعد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد حتمي ومُلزم استناداً لأحكام المادة (٨): أولاً من قانون الانتخابات رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠".

بدورها، جددت إنغيبيورغ "دعم بعثة الأمم المتحدة في العراق للمفوضية وتقديم العون الكامل لإتمام الانتخابات المقبلة".