عملية أمنية "غير معتادة" قرب قصر الرئاسة بالصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذ الحرس الرئاسي الصومالي، الأربعاء، عملية أمنية مفاجئة وغير معتادة في الأحياء القريبة من القصر الرئاسي في مقديشو.

ووفق وسائل إعلام صومالية محلية، فإن العملية التي جرت في محيط فيلا صوماليا "القصر الرئاسي"، استهدفت بالأساس منطقتي ورتانبدا وبونطيري وخاصة الأحياء المحيطة بالقصر.

وذكرت وسائل الإعلام أن القوات داهمت أغلب الأحياء في المنطقتين، واعتقلت العديد من الشباب خلال العملية.

فيما جمعت القوات المشاركة في العملية مجموعة من الشباب في مكان واحد، وأخضعتهم للتفتيش قبل إطلاق سراح البعض، واعتقال البعض الآخر واقتيادهم إلى أماكن غير معروفة حتى الآن.

ولم يتضح بعد الهدف من العملية، ولا المخاوف أو التهديدات التي أدت إلى شنها، حيث لا ينفذ الحرس الرئاسي بمثل هذه العمليات في الظروف العادية،

كما لم تعلق السلطات الأمنية الصومالية على العملية حتى الآن، لكن مصادر إعلامية ذكرت بأنها إجراء لتثبيت الأمن إثر تدهور الوضع الأمني في مقديشو.

وفي الأيام الأخيرة، كثفت القوات الحكومية الصومالية، وخاصة الشرطة، عملياتها الأمنية في مقديشو في أعقاب سلسلة من الحوادث الأمنية، كان آخرها الهجوم بقذائف الهاون على مجمع حلنى الدبلوماسي الواقع داخل مطار مقديشو الدولي.

وتواجه الصومال عدد من التهديدات الأمنية خلال الفترة الراهنة، أهمها على الإطلاق تهديد حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة، والتي تشن بين الحين والآخر هجمات إرهابية على أهداف أمنية ومدنية.