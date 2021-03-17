جراء "كورونا".. انخفاض مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

انخفضت مبيعات السيارات الجديدة فى الاتحاد الاوروبى بشكل ملحوظ على أساس سنوي في فبراير الماضى ، حيث ظلت اجراءات الاحتواء للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم اليقين تؤثر على الطلب.



و ذكرت رابطة مصنعى السيارات الأوربية -في بيان أصدرته في بروكسل اليوم- ان تسجيلات السيارات الجديدة - التي تعكس مبيعات السيارات - انخفضت في دول الاتحاد بنسبة 19 بالمائة في فبراير إلى 771,486 وحدة، مما يمثل أدنى إجمالي منذ فبراير 2013 .

وسجلت جميع أسواق الاتحاد الأوروبي الرئيسية الأربعة - إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا - خسائر في الشهر الماضي، حيث شهدت إسبانيا أكبر تراجع، أي انخفاض بنسبة 38 بالمائة في التسجيلات. وسجلت إيطاليا أقل تراجع بنسبة 12 بالمائة في التسجيلات.

وسجلت جميع شركات صناعة السيارات الرئيسية انخفاضا فى المبيعات فى فبراير الماضي وفقا لنفس لرابطة مصنعي السيارات .