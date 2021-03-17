دولة الإمارات تشارك في الاجتماع الخامس للجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

شارك المستشار محمد حمد البادي رئيس محكمة الاتحادية العليا والوفد المرافق له في الاجتماع الخامس للجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري حيث تترأس المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات الاتحاد العربي للقضاء الإداري خلال العامين القادمين.



تم خلال الاجتماع ـ الذي عقد عن بعد وعبر تقنيات الاتصال المرئي بمشاركة وفود جميع الدول الأعضاء ـ اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد عن العامين 2019 / 2020 ، وكذلك مناقشة الخطة السنوية للعام 2021 للاتحاد.

وقدم رئيس المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات كل الشكر والتقدير خلال كلمته إلى القائمين على الاتحاد على جهودهم الفاعلة في إنجاح هذا الاتحاد وطرحهم للأفكار والآراء الهادفة وما يبذلونه من جهود للإعداد والتحضير للاجتماعات وورش العمل والمؤتمرات السابقة وتحضيراتهم لهذا الاجتماع في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في ظل جائحة /كوفيد – 19/ وسعيهم الدؤوب لمواصلة مسيرة الاتحاد العربي للقضاء الإداري عبر استمرارية عقد اجتماعاته ولقاءاته باستخدام أفضل التقنيات الحديثة عبر الاتصالات المرئية.

ويسعى أعضاء الاتحاد خلال الاجتماع الخامس هذا العام إلى تبادل الخبرات في مجال القضاء الإداري بين الدول الأعضاء والتأكيد على استقلال القضاء وحصانته وقيمه العليا بالإضافة إلى تشجيع البحوث والدراسات بالقضاء الإداري، والمساهمة في نشر الثقافة القانونية في المجتمعات العربية، بالإضافة إلى تطوير وتنمية التعاون بين أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم.

ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع الى جانب رئيس الاتحادية العليا كل من سعادة شهاب الحمادي وسعادة أحمد عبدالله الملا القضاة في المحكمة الاتحادية العليا.