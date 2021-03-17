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شباب الصحفيين المصريين يكشفون أسرار المؤامرة الإخوانية التي يقودها التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين تفاصيل واسرار المؤامرة الإخوانية  الشيطانية التي يقودها التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية بهدف منح الجنسية التركية لعدد من الإرهابيين الهاربين خارج البلاد..مؤكدة الجبهة علي ان هذا التنظيم المشبوة يلتقي مسؤلين بإدارة الهجره والجنسية التركيه لإعداد كشوف لمنح عناصرهم  الجنسيه التركية.

 

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفيه: أن هناك محسوبية من جانب التنظيم لتمكين عناصر معينه من الحصول على الجنسيه بالتزامن مع رغبة السلطات التركيه في منح الجنسيه للإرهابي علاء السماحي مؤسس حسم ، ويحي موسى مؤسس لواء الثوره بالرغم من ادراجهما على قوائم الاٍرهاب الامريكيه .

 

وأضاف طوالة أن جماعة الإخوان الافاقون تخلوا عن مبدأ المواطنه مما يؤكد من جديد أن كل هدفهم تحقيق مصالحهم الشخصية في إطار محاولاتهم اليائسة و البائسة لنشر الأكاذيب وإطلاق الشائعات التي أصبحت منهج عملهم ودستور حياتهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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