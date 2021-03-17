مقتل 8 أشخاص في حوادث إطلاق نار بجورجيا الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية أن ثمانية أشخاص، بينهم أربع نساء على الأقل، قتلوا بالرصاص في ثلاثة أندية صحية في منطقة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية أمس الثلاثاء.



وفي أتلانتا، قال قائد الشرطة رودني براينت للصحفيين إن الشرطة وصلت بناء على بلاغ بحدوث سرقة لتجد ثلاث قتيلات بالرصاص.

وأضاف أنه أثناء التحقيق في تقرير إطلاق النار الأولي جرى استدعاء الشرطة إلى ناد صحي آخر حيث عثرت على الضحية الرابعة ميتة متأثرة بجراحها.

وذكرت صحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن أن أربعة آخرين قتلوا في ناد صحي بمقاطعة شيروكي في ولاية جورجيا وأن السلطات ألقت القبض على مشتبه به.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير.