دميتري بيسكوف: روسيا ستتخذ جميع الخطوات اللازمة للتحوط ضد أي عقوبات أمريكية محتملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا ستتخذ جميع الخطوات اللازمة للتحوط ضد احتمالات فرض الولايات المتحدة لعقوبات جديدة عليها.



ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عنه القول :"إننا مطالبون باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحوط من المخاطر والدفاع عن مصالح بلدنا"، دون أن يكشف عن الخطوات التي يجري التخطيط لها.

وشدد على أن تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي يزعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 "لا أساس له على الإطلاق".

وأكد أن روسيا لم تتدخل في انتخابات 2016 ولا انتخابات 2020.

وقال إنه "من دواعي الأسف أن ترتبط بداية كل فترة رئاسية في الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا".

وكانت السفارة الروسية في واشنطن قالت صباح اليوم إن اتهامات الاستخبارات الأمريكية ضد روسيا لا تساعد في بناء علاقات أفضل مع موسكو.

وكان تقرير استخباراتي أمريكي عن التهديدات الخارجية لانتخابات 2020، أفاد يوم أمس بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أذن ببذل جهود لتقويض المرشح الديمقراطي آنذاك، الرئيس الحالي، جو بايدن.