الرئيس التونسي: سنعمل على استعادة اتحاد المغرب العربي إلى سابق عهده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيعمل على استعادة اتحاد المغرب العربي إلى سابق عهده.



جاء ذلك في تصريحات له عقب لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء.

وأوضح الرئيس التونسي "ناقشت مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي عدة قضايا محورية في المنطقة".

كما لفت قيس سعيد إلى أن بلاده تمر بمرحلة "حرجة".

وكان الرئيس الرئيس التونسي، قيس سعيد، وصل، الأربعاء، إلى ليبيا في زيارة رسمية، رفقة وفد رفيع المستوى.

واستقبله في مطار معتيقية الدولي لدى وصوله رئيس المجلس الرئاسي الليبي ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي.

ويعد قيس سعيد أول رئيس دولة يزور البلد الأخير في ظل الحكومة الانتقالية الجديدة.

وأكد مصدر ليبي أن الجلسة ناقشت الاستحقاقات المقبلة للبلدين وفي صدارتها المسائل التنموية والاقتصادية.

ويرى متابعون أن هذه الزيارة تأتي بعد اضطراب في العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية خلال عشر سنوات، وبعد تراجع الصادرات بين البلدين بنسبة 50 بالمائة ودخول 300 ألف تونسي البطالة منذ 2011 بعد أن كانوا يعملون في السوق الليبية.

ووفق تقارير صندوق النقد الدولي فإن السوق الليبية تستوعب 70 بالمائة من الصادرات التجارية التونسية المتنوعة.

وأضرت الحرب الليبية بحركة الإنتاج في تونس بعد أن باتت لا تجد منفذا واضحا بسبب مشاكل غلق المعابر بين البلدين وصعوبة استعمال الموانئ البحرية الليبية التي كانت مسخرة في الحرب.

وتؤكد تقارير البنك الدولي كذلك أن ليبيا تعتبر خامس أقوى شريك اقتصادي لتونس تاريخيا بعد دول الاتحاد الأوروبي فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، حيث تتجاوز معاملات تونس التجارية السنوية معها 3 مليارات دولار.