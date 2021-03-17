البواردي يكرم الفائزين بالدورة الأولى لجائزة وزارة الدفاع للتميز الحكومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كرم وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي الفائزين بالدورة الأولى من "جائزة وزارة الدفاع للتميزالحكومي" في قاعة الإمارات صباح اليوم الأربعاء.



وقال محمد بن أحمد البواردي بهذه المناسبة إن الدعم والرعاية الذي توليه القيادة للمؤسسات الحكومية وسعيها لحشد كافة الموارد والإمكانات والطاقات البشرية، بهدف ابتكار منظومات عمل جديدة ولتحقيق التميز والإبداع في المؤسسات الحكومية في كافة المجالات، يدفعنا وبكل إخلاص أن نسعى للحصول على المراكز المتميزة في العمل المؤسسي، وأن نجعل من أولوياتنا وأهدافنا الرئيسية نشر ثقافة التميز، وبالتالي تعزيز جاهزية منظومتنا الدفاعية ورفع كفاءة وقدرات منتسبي الوزارة.

وأضاف: "ستحافظ وزارة الدفاع على دورها الوطني في خدمة القطاع الدفاعي والعسكري من خلال محاور عديدة يتقدمها التعليم، الصحة، التوازن بين الجنسين، البحث والتطوير العلمي، استشراف المستقبل واستقطاب المواهب والخدمات الحكومية المميزة، وقطاع الشباب الذي يعمل مجلس شباب وزارة الدفاع على تعزيز دوره الهام، كما نعلن عن تعيين رئيساً تنفيذياً للسعادة وجودة الحياة لدعم تنفيذ البرنامج الوطني في بيئة الدفاع، بالإضافة إلى الاستعداد للخمسين من خلال عدة مبادرات تعزز مستقبل العمل الحكومي".

وفي ختام الحفل قدم وزير الدولة لشؤون الدفاع الجائزة للفائزين بالدورة الأولى لجائزة التميز الحكومي من موظفي ومنتسبي وزارة الدفاع وقال: "نفخر بالفائزين من منتسبي وزارة الدفاع ونقدر جهودهم وسعيهم نحو النجاح والتفوق، ونبارك لهم هذهالجائزة".

كما شكر البواردي فريق العمل على الجهود التي بذلها ودعا المسؤولين لأن يحرصوا على ضمان تكامل جميع برامج التميز في وزارة الدفاع مع المنظومة الوطنية متطلعاً لأن تكون الدورات المقبلة أكثر تنافسية وأن تبرز المواهب من خلالها وهو الهدف الحقيقي للجائزة، وتمنى للجميع المزيد من التقدم والازدهار في خدمة وطننا الغالي.