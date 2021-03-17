شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس البرلمان العربي يهنئ ولي عهد ابوظبي لاختياره أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لاختياره أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية لعام 2021.



وقال عادل بن عبد الرحمن العسومي إن "هذا الاختيار إنما يأتي تتويجاً للجهود المقدرة التي يبذلها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعم العمل الإنساني على مستوى العالم".

ونوه إلى أن دولة الامارات ساهمت خلال جائحة كورونا ولازالت بالكثير من الدعم على المستوى الإنساني، وقدمت أطناناً من المساعدات الغذائية والدوائية للكثير من بلدان العالم.