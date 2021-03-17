ثمانية قتلى في هجوم بالرصاص على ثلاثة صالونات تدليك آسيوية في أميركا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل ثمانية أشخاص في ثلاث هجمات بالرصاص على صالونات تدليك آسيوية في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.



وأعلن ناطق باسم الشرطة الأمريكية الثلاثاء مقتل ثمانية أشخاص بينهم ست نساء من أصول آسيوية بالرصاص في ثلاثة صالونات تدليك في ضواحي أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية كما أعلنت الشرطة مشيرة إلى اعتقال مشتبه به.

وقال الناطق باسم الشرطة إنه بعد التدقيق في صور كاميرات المراقبة "من المرجح جدا" أن يكون نفس مطلق النار ضالع في الهجمات الثلاثة.

من بين الضحايا الثمانية ستة من أصول آسيوية ما يشير إلى تزايد الهجمات الموجهة ضد الأشخاص ذوي الأصول الآسيوية في الولايات المتحدة .