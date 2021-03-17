شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب الانتخابات.. صراع الأجنحة يتفاقم في إيران والان مع التفاصيل
وتابع رئيس النظام: «اليوم الظروف مواتية أكثر من أي وقت مضى لرفع العقوبات»، معتبرا أن الأمريكيين مستعدون للعودة للاتفاق، لكنه أضاف: «الكلمات لا تكفي.. ننتظر الأفعال وليس الأقوال».
وكان وزير خارجية الملالي جواد ظريف، وهو حليف مقرب لروحاني، قال هذا الأسبوع إنه ما لم يُحرز تقدم قريب أو تتحقق العودة للاتفاق النووي ستتعطل الدبلوماسية لشهور بسبب انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة يوم 18 يونيو. فيما أنحى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان باللوم على سياسات التحضير للانتخابات الإيرانية في تعطيل إنعاش الاتفاق النووي.
ولا يحق لروحاني الترشح لفترة ولاية ثالثة، فيما قائمة المرشحين لخلافته لم تستكمل بعد. وترى المعارضة في إيران أن العقوبات دليل على فشل سياسة روحاني.