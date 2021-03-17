شكرا لقرائتكم خبر عن روجت أخبارا كاذبة حول كورونا.. السجن 18 شهراً لـ«ناشطة» مصرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم(الأربعاء)، بالسجن 18 شهرا للناشطة ⁧سناء سيف⁩، بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة حول ⁧كورونا،⁩ واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا فيسبوك لترويع المواطنين. واتهمت النيابة المصرية الناشطة بإذاعة ونشر أخبار كاذبة حول تفشي الوباء، وبناء على ذلك أصدرت في يونيو من العام الماضي، قرارا بضبطها وإحضارها والتحقيق معها. وكانت الناشطة نشرت عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» شائعات تتعلق بتفشي فايروس كورونا وتدهور الأوضاع الصحية في البلاد دون سند من الحقيقة.

وكشفت التحقيقات أن الناشطة وخلال الفترة من 22 أبريل حتى 20 يونيو من العام الماضي أذاعت عمدًا أخباراً وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وادعت كذبًا بتفشي كورونا داخل السجون المصرية، وغياب التدابير الوقائية منها كما زعمت تزايد أعداد المصابين بالوباء.