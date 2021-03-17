شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان توقف الرحلات الجوية مع بريطانيا باستثناء الشحن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مسقط – وكالة الأنباء العمانية

أعلنت سلطنة عمان الأربعاء، منع جميع الرحلات الجوية المباشرة من المملكة المتحدة، باستثناء رحلات الشحن، حتى إشعار آخر، وسيصبح القرار سارياً اعتباراً من يوم الجمعة القادم.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إنه إلى جانب الرحلات الجوية، سيتم حظر دخول القادمين من المملكة المتحدة أو العابرين لأراضيها خلال الـ 14 يوماً الماضية، إلى أراضي السلطنة، ابتداءً من الساعة 12 ظهراً من يوم الجمعة المقبل، وحتى إشعار آخر، ويُستثنى من ذلك المواطنون العمانيون.

وفي سياق متصل، قررت السلطنة تقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة إلى نسبة 70% من إجمالي عدد الموظفين، بدءاً من يوم الأحد 21 مارس 2021م، وحتى يوم الخميس 1 أبريل 2021م، بحسب الوكالة.

وأضافت وكالة الأنباء العمانية أنه تقرر تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً والساعة الخامسة صباحاً حتى صباح السبت 3 أبريل 2021م، وتستثنى من ذلك الإغلاق محطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة، ومحال بيع وإصلاح الإطارات الواقعة في محطات الوقود

ولفتت الوكالة إلى أن السلطات دعت الجميع إلى الالتزام بجميع الضوابط الاحترازيّة المعتمدة من قبل الجهات المختصّة، سواء داخل المساكن أو مواقع العمل أو الأماكن العامة، وعلى وجه الخصوص تجنّب التجمعات، بما فيها الأسريّة والاجتماعية في البيوت والمزارع وغيرها، لأيّ مناسبة كانت.