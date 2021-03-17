شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يدعو إلى وقف العنف ضد المحتجين في ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفاتيكان – رويترز

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الأربعاء، إلى وقف إراقة الدماء في ميانمار، قائلاً: «حتى أن أجثو على ركبتي في شوارع ميانمار وأقول ’أوقفوا العنف’».

وأعلن البابا مناشدته، وهي الأحدث منذ انقلاب أول فبراير/ شباط، في ختام عظته الأسبوعية التي ألقاها عن بعد من مكتبة الفاتيكان بسبب قيود مكافحة كوفيد-19.

وقُتل ما يربو على 180 محتجاً في ميانمار مع سعي قوات الأمن لسحق موجة من المظاهرات.

وقال «من جديد وبحزن بالغ أشعر بالحاجة الملحة للحديث عن الوضع المأساوي في ميانمار، حيث تُزهق أرواح كثيرين معظمهم من الشبان لإعطاء بلادهم الأمل». وأضاف: «حتى أنا أجثو على ركبتي في شوارع ميانمار وأقول ’أوقفوا العنف’. حتى أنا أفتح ذراعي وأقول ’دعوا الحوار يسود’».

وأوضح فرنسيس الذي زار ميانمار في 2017: «الدم لا يحل شيئاً. يجب أن يسود الحوار».

