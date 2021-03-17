شكرا لقرائتكم خبر عن دورة جديدة لإعداد الطلبة لاختبارات «أمسات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - الخليج

نظمت جامعة دبي دورة تدريبية تخصصية للمرة الأولى لطلبة المدارس الثانوية العامة استعداداً لاختبارات اللغة الإنجليزية «أمسات».

حاضر في الدورة والتي استغرقت ستة أيام، وديع بستاني المحاضر في برنامج متطلبات المناهج التعليمية في الجامعة، وتسهم الدورة الجديدة في إعداد الطلبة للتقديم لاختبارات «أمسات» التي تعد من المتطلبات الأساسية للالتحاق بالجامعات في الدولة.

وتضمنت الدورة طريقة الأسئلة في الاختبارات الدولية والمحلية والقراءة والكتابة والتعرف إلى القواعد الأساسية والمفردات في اللغة الإنجليزية وفي نهاية الدورة تم إجراء اختبار تجريبي للطلبة.