شكرا لقرائتكم خبر عن سارة التونسي تقاضي شركة إنتاج «حرب أهلية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

أكدت الفنانة سارة التونسي أنها ستلجأ إلى الجهات القضائية على أثر استبعاد شركة «العدل الجروب» لها من مسلسل «حرب أهلية» بعد أن صورت عدداً كبيراً من مشاهد دورها في المسلسل، والاستعانة بالنجمة أروى جودة لاستكمال الدور، من دون سبب واضح من جهتها.

وأكدت سارة، في تصريح خاص لـ«الخليج»، احترامها الشديد لكل وسائل الإعلام المصرية والتونسية والعربية بشكل عام، والجمهور الذي يتابعها، مشيرة إلى أنها لن تستطيع الخوض في تفاصيل ما حدث والأسباب الحقيقية وراء استبعادها من المسلسل، ولفتت إلى أنها أثبتت كل التفاصيل في محاضر رسمية حيت لجأت إلى النقابة والقضاء المصري وكلها ثقة في نزاهتهما

وأضافت سارة، أنها لم تكن تود الإدلاء بأي تصاريح صحفية أو الخوض في تفاصيل حول واقعة استبعادها من المسلسل، نافية كل ما نشرته «شركة العدل جروب» في الصحف أو المواقع الإلكترونية، من أنها تسببت بأي مشاكل داخل استوديو التصوير، بل إن علاقتها بكل فريق العمل كانت تسير على خير ما يرام، والأهم أيضاً أنها لا توجد لديها أية مشاكل من أي نوع مع نقابة المهن التمثيلية في مصر، كما ادعت الشركة، مؤكدة أن لديها كل ما يؤكد صحة كلامها، وأن المشكلة بعيدة تماماً عنها وليست طرفاً فيها؛ بل هناك من يسعى لإيذائها عمداً، وأنها تثق في أن القضاء سينصفها.