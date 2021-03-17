شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى للنواب: لا يجوز لمالكى الوحدات التصرف فيها بالبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عماد حمودة مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، ومن بينها طلب النائب عمر وطنى بشأن عدم استغلال أرض حكر السكاكينى المقدر مساحتها بـ27 ألف متر مربع من خلال صندوق تطوير العشوائيات.

وفى هذا الصدد أبدى خالد صديق رئيس تطوير صندوق العشوائيات موافقته على تطوير قطعة الأرض فى حالة موافقة محافظة القاهرة إعطاء الصندوق الولاية على الأرض، وطالب النائب عماد حمودة محافظة القاهرة بتقديم تقرير للجنة بالرد على طلب صندوق تطوير العشوائيات بخصوص أرض حكر السكاكيني.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب عمر وطنى بخصوص عدم تسليم حاجزى الإسكان الاجتماعى من المرحلة الرابعة حتى الآن، حيث ردت الدكتورة مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى قائلة، إنه تم تسليم كل الوحدات، ومن لم يتسلم عليه استرجاع أمواله، والتقدم فى المشروعات الجديدة.

ومن جانبه، طالب رئيس لجنة الإسكان بضرورة توجيه المواطنين المستحقين للتقديم فى مشروعات الإسكان الاجتماعى الجديدة.

كما شهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد حنفى حول مشكلة عدم تمكن مالكى الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى من التصرف فيها سواء بالبيع أو الإيجار للغير.

وعلقت مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، أنه لا يجوز لملاك الوحدات الإسكان الاجتماعى البيع أو التصرف فيها، ولن نبحث لهم عن طريقة لارتكاب هذا الخطأ.

كما ناقشت لجنة الإسكان طلب إحاطة مقدم من النائبة أمل سلامه حول أزمة ملاك الوحدات السكنية بمشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينة الشيخ زايد، وهى عدم استلام الوحدات فى موعدها، فضلا عن وجود عيوب جوهرية تخالف الشكل والمضمون لكراسة الشروط.

ومن جانبه، قال المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تسليم 680 وحدة من أصل 912 وحدة، وهناك حوالى 200 وحدة لم يتم تسليمها لوجود ملاحظات من الملاك عليها، حيث إن المالك لا يستلم وحدته إلا إذا كانت مسوفية لجميع الشروط، ودعت اللجنة لزيارة المكان والمعاينة على الطبيعة.

ومن جانبه، طالب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموافاة اللجنة برد وافى على الشكاوى المقدمة.