بتكلفة 300 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح المستشفى الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، مستشفى الفيوم الدولي، بطريق دمو، بحضور كل من الدكتور ياسر مجدي حتاتة، عميد كلية الطب، والدكتور حاتم أبوالقاسم، عميد معهد الأورام بالقاهرة، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور محمد صفاء الدين، مدير المستشفيات الجامعية.

قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ تفقد أقسام العناية المركزة والداخلي، والحضانات، والعيادات الخارجية، والأشعة والتي تحوي جهازي العلاج الإشعاعي والمقطعي، وغرف العمليات المختلفة، موضحَا أن المستشفى يقام على مساحة 17 ألف متر، وجرى بناء 6 أدوار منها على مساحة 3 ألاف متر.

وقال الدكتور محمد إبراهيم، رئيس القطاع الطبي بالمستشفى، إن السعة السريرية المستقبلية للمستشفى 160 سريرًا، و8 غرف للعمليات، لافتًا أنه جرى التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات العلاج الإشعاعي والأشعة التشخيصية للمرضى منتفعي التأمين الصحي منذ بداية العام الماضي، وأنه جار التعاقد على تقديم العلاج على نفقة الدولة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم، موضحًا أن القيمة التقديرية للإنشاءات والتجهيزات حتى الأن بلغت 300 مليون جنيه.