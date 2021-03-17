"جوجل" تتيح للمستخدمين رسم الخرائط.. الخليج 365 يوضح تفاصيل الخاصية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد زكريا:

أعلنت شركة جوجل الأمريكية، عملاق محركات البحث على شبكة الإنترنت، أنها بصدد إطلاق خاصية الرسم" الجديدة التي تُمكّن مُستخدمي"Google Maps" من رسم الطرق بأنفسهم في حالة عدم وجود الطريق على "الخريطة.

الخاصية الجديدة التي أعلن جوجل أنه بصدد إطلاقها تشبه إلى حد كبير طريقة استخدام أداة "الخطوط" في برنامج "مايكروسوفت باينت" الخاص بأنظمة تشغيل "الويندوز"، حيث تمكن الخاصية الجديدة المُستخدم من تصحيح الطرق الموجودة بالفعل على الخريطة، إلى جانب إضافة المفقود منها.

وعن الخاصية الجديدة، تقول داليا الفقي، مديرة في القسم الإعلامي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جوجل: "نحن متشوقون لتقديم هذه الميزة التفاعلية التي تُمكّن المستخدمين من تعديل الطرق على خرائط جوجل عبر جهاز الكمبيوتر لتعمّ الفائدة على الجميع".

وتلفت "الفقي" إلى أن الخاصية الجديدة تتوفر في أكثر من 80 دولة حول العالم من ضمنها الجزائر ولبنان والأردن والمغرب في العالم العربي.

وتشرح "الفقي"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، كيفية عمل الخاصية الجديدة: "عند رؤيتكم لطريق غير مُدرج على الخريطة، ما عليكم سوى زيارة maps.google.com والنقر على زر القائمة الجانبية، واختيار (تعديل الخريطة) ثم خيار (طريق غير مُدرج على الخريطة). يمكنكم إضافة الطرق الغير مُدرجة عبر رسم الخطوط، أو إعادة تسمية الطرق، أو تغيير اتجاه سير الطرق، أو إعادة محاذاة الطرق الغير صحيحة وحذفها. كما يمكنكم إبلاغنا إن كان هناك طريقا مغلقا عن طريق توفير تفاصيل إضافية مثل تاريخ الإغلاق والأسباب والاتجاهات".

وتُضيف الفقي: "وللتأكد من دقة المعلومات والتعديلات، سوف نراجع جميع المقترحات التي تم تسجيلها قبل النشر على خرائط جوجل".

وتوضح "الفقي" دافع "جوجل" لإطلاق تلك الخاصية، قائلة: "نحن نبحث دائما عن طرق لتطوير خرائط جوجل لتكون أكثر إفادة ولتمثّل مصدرا موثوقا للمستخدمين. في كثير من الأحيان، يكون لدى المستخدمين علم بالتحديثات والإضافات في الطرق، ولذلك يمكنهم ابتداءً من اليوم المساهمة في إفادة الجميع ونشر تلك التحديثات على خرائط جوجل، فمع كل التغييرات التي حدثت حولنا العام الماضي، أصبحنا نعتمد بشكل أكبر على معلومات محدثة ودقيقة عن الأماكن والنشاطات التجارية حولنا. ولهذا السبب نحن في جوجل، نسعى دائما لتسهيل كيفية مساهمة الأفراد الذين لديهم حساب جوجل في مشاركة معلوماتهم المحلية عن أكثر من 200 مليون مكان على خرائط جوجل، الأمر الذي قد يساعد الناس في اتخاذ قرارات أفضل عن الأماكن التي يريدون زيارتها، أو الأنشطة التي هم بحاجة لفعلها".

وتنهي "الفقي" حديثها قائلة: "نسعى لتفعيل الخاصية الجديدة في كل مكان على وجه الأرض، ونأمل أن تساعد في جعل خرائط جوجل أكثر إفادةً لجميع المستخدمين".