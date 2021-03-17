أمريكا / إنطلاق تجارب لقاح "كورونا" على الأطفال

اسماعيل عبد الحي - في تطوّر نوعي على طريق مكافحة الجائحة، أعلنت شركة "موديرنا" أمس، الثلاثاء 16 مارس 2021، أنها بدأت في إعطاء جرعات من لقاحها المضاد لفيروس كورونا للمرضى من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و12 عاما.

وتأتي تلك الخطوة في مرحلة متقدمة من دراسة تجريها الشركة الأمريكية على لقاحها المضاد لـ"كوفيد 19".

وقد تم ترخيص اللقاح بالفعل للإستخدام في حالات الطوارئ لدى الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر.

كما تختبر الشركة في دراسة منفصلة بدأت في ديسمبر الماضي، إستخدام اللقاح ذاته لدى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما.

وكالات