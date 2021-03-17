«الصحة العالمية» تصدر توصية مهمة حول لقاح كورونا المتهم

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، توصية مهمة بخصوص لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد المتهم بالتسبب بمشاكل صحية لبعض من تلقوه.

وأعلنت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة في بيان اليوم، أنها "تعتبر في الوقت الحالي أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره وتوصي بمواصلة حملات التطعيم". تأتي توصية اليوم بعد أن علقت عدة بلدان استخدامه خوفا من آثار جانبية محتملة

وأشارت المنظمة إلى أن خبراءها الذين يُترقب صدور رأيهم، يواصلون "تقييم" البيانات المتعلقة بالمشكلات الصحية التي أصيب بها بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

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ولم توضح منظمة الصحة متى سيصدر خبراؤها، الذين اجتمعوا أمس الثلاثاء، استخلاصاتهم.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية أعلنت، أمس، أنها "مقتنعة تماما" بمنافع لقاح "أسترازينيكا"، موصية بمواصلة استخدامه في حملات التطعيم.

وعلقت حوالى 15 دولة بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال استخدام لقاح أسترازينيكا في إجراء احترازي، بعد ظهور مشاكل دموية خطرة مثل تخثّر الدم أو الجلطات الدموية لدى بعض الذين تلقوه، بدون أن يثبت في الوقت الحاضر وجود رابط بين هذه الأعراض واللقاح.

وأشارت منظمة الصحة، في بيانها المقتضب، إلى أنه لم يتم التأكد في الوقت الحاضر من وجود أي علاقة سببية، موضحة أن "الجلطات الدموية أعراض غالبا ما تحصل" وهي ثالث أمراض القلب والأوعية الدموية الأكثر شيوعا.