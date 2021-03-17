مطاعم فرنسا تأمل السماح لها بالعمل بشكل كامل في يونيو المقبل



ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر نائب رئيس اتحاد المهنيين بقطاع المقاهي والمطاعم في فرنسا «يو.إم.آي.إتش»، هيرف بيكام في مقابلة مع قناة «بي.إف.إم.بيزنس» التلفزيونية اليوم الأربعاء، أن المقاهي والمطاعم، التي يسمح لها حالياً فقط بتقديم وجبات جاهزة «تيك اواي»، تأمل في فتح أبوابها بشكل كامل اعتباراً من منتصف يونيو المقبل، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأربعاء.

وتأمل الفنادق في أن تبدأ تقديم الوجبات داخل المطاعم في منتصف أبريل المقبل، بينما تهدف المطاعم إلى فتح أبوابها بشكل جزئي في منتصف مايو المقبل.

وستعتمد تواريخ إعادة فتح تلك المنشآت على آثار حملة التطعيم في فرنسا وانتشار الفيروس.

ويجري الاتحاد مناقشات مع الحكومة لإيجاد بروتوكول وتحديد موعد بدء الأنشطة الترفيهية الليلية في البلاد.

يشار إلى أن الحكومة فرضت حظر التجوال الليلي في البلاد، مع قيود إضافية في بعض المناطق، منذ منتصف كانون يناير الماضي، فيما تم غلق المقاهي والمطاعم ودور السينما والمسارح والصالات الرياضية والنوادي منذ أكتوبر.



