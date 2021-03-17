من هو "ريكي"؟ الذي تسلم الشكاوى الموجهة ضد ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - من هو "ريكي" الغامض الذي وقع، بدلاً من دونالد ترامب، الإقرار بتسلم شكوى ضد الرئيس السابق؟ وقد هدد هذا السؤال بإبطاء الإجراءات القضائية.

بدأ كل شيء في 16 فبراير عندما رفع نائب ديموقراطي دعوى مدنية على دونالد ترامب لدوره في الهجوم على مبنى الكونجرس (الكابيتول).

بعد أسبوع، تم إرسال بريد إلى الرئيس الجمهوري السابق الذي يعيش حاليا في ناديه في مارالاغو في فلوريدا. وكتب جيسي بينال محامي دونالد ترامب في المحكمة الاثنين طاعنا في شرعية تسلم الشكوى "تم توقيعه من قبل شخص غريب يُعرف باسم ريكي".

وفي مواجهة هذا السر الذي كشفته صحيفة "ديلي بيست"، اتفق الطرفان على منح الملياردير مزيدا من الوقت لتقديم حججه. أمامه الآن حتى 26 أبريل للرد على شكوى بيني تومسون.

ويتهمه تومسون بـ"إثارة الشغب" وتحريض أنصاره على شن هجوم على مقر الكونجرس في 6 يناير.

وبرأ مجلس الشيوخ دونالد ترامب من تهمة "التحريض على التمرد" في فبراير.