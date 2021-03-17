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بدء اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون لبحث قرارات قمة العلا

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 13:08
بدء اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون برئاسة البحرين
بدء اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون برئاسة البحرين
عربي ودولي

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أدان وزير الخارجية البحريني الزياني محاولة الحوثيين استهداف المدنيين في ، خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لمتابعة تنفيذ قرارات "قمة العلا" الذي انطلق، اليوم الأربعاء.
وأشاد الزياني "بالجاهزية العالية لقوات الدفاع الجوية السعودية"، مضيفاً أن ميليشيا الحوثي تواصل محاولة استهداف السعودية.
وأضاف الزياني أن "مقررات بيان العلا شددت على ضرورة وحدة دول المجلس".
وشدد على أن "الظروف الصعبة والدقيقة في الشرق الأوسط تتطلب عملا موحدا"، مضيفا أن "مقررات بيان العلا أحرزت خطوات مهمة لتعزيز التعاون المشترك".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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