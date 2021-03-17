الخارجية الأميركية: حان الوقت لحل الصراع في اليمن

محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ عقب حديثه إلى سفيري مصر وسلطنة عمان بأميركا على أن "الوقت قد حان" لحل الصراع في اليمن



وأشار ليندركينغ في تصريحاته أن هناك توافقا إقليميا قويا وتنسيقا وثيقا مع شركاء أميركا من العرب لحل الصراع في اليمن.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد جددت التأكيد مؤخرا على ضرورة وقف الحوثيين لجميع العمليات العسكرية في مأرب والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن.