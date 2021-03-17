منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعمها لجهود الحكومة اليمنية

محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

أكدت منظمة التعاون الإسلامي دعمها للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة الدكتور معين عبد الملك، للاستجابة لمشاغل المواطنين وتطلعاتهم.



ودعا أمين عام المنظمة الدكتور يوسف العثيمين، في تصريح لوكالة الانباء السعودية، الى الإسراع في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، الذي أسهم في إيجاد المناخ المناسب لحل العديد من القضايا على الساحة اليمنية والمساعدة في حقن الدماء ورأب الصداع، بالإضافة إلى دعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأشار العثيمين، إلى متابعة الأمانة للتطورات الأخيرة في اليمن وخاصة الأحداث التي جدّت أمس، في العاصمة المؤقتة عدن .