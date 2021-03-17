سفير اليمن يلتقي رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية

محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

التقى سفير اليمن في موسكو، الدكتور احمد الوحيشي، اليوم رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرجي كاتيرين.



وفي اللقاء استعرض الوحيشي التطورات الراهنة في اليمن و دور رجال الاعمال والشركات اليمنية ومساهمتهم في العملية التنموية واستعدادهم للمساهمة في اعادة الاعمار بعد استعادة الدولة واحلال السلام .. معرباً عن رغبة رجال الاعمال اليمنيين في العمل المشترك مع رجال الاعمال في روسيا انطلاقا من تطوير العلاقات التجارية ذات المنفعة المتبادلة.

من جانبه أكد كاتيرين ان الغرفة التجارية والصناعية الروسية ستذلل العقبات والصعاب امام رجال الاعمال اليمنيين والعرب .. موضحا معرفة روسيا بما تحتاجه الاسواق العربية.

إلى ذلك شارك السفير في جلسة المجلس التنسيقي لمجلس الاعمال الروسي - العربي المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وفي افتتاح الجلسة أكد مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الاوسط وافريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ان بلاده وكل سفارات روسيا في الخارج تولي الاهتمام الخاص بالشركات المشتركة والقيادات الجديدة في مجلس الاعمال العربي – الروسي وتقدم المساعدة الدائمة للترويج للشركات المشتركة والتعاون مع الاصدقاء العرب والذي يجب ان يكون ذات منفعة متبادلة .. مشيرا الى ان روسيا تساهم مساهمة كبيرة في التعاون مع الشركاء العرب.