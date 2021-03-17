شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقتل وإصابة 9 مدنيين إثر إطلاق مليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً على مأرب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ، بمقتل مواطن يمني وإصابة 8 آخرين نتيجة صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مركز تجاري شرق مأرب. وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة بالموقع لحظة سقوط الصاروخ وسط مدينة مأهولة بالقرب من مركز تجاري ومحطة لتعبئة الوقود كانت تقف عندها العشرات منالسيارات. وأكدت منظمة الأمم المتحدة، أن التصعيد العسكري في مأرب تسبب بنزوح آلاف اليمنيين، فيما حذرت من تحول ناقلة صافر إلى قنبلة موقوتة تهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة.

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