شكرا لقرائتكم خبر عن الدافع غامض .. القبض على مشتبه به في مقتل 8 اشخاص بجورجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة الأمريكية إن ثمانية أشخاص، بينهم ست نساء من أصل آسيوي، قُتلوا بالرصاص في سلسلة هجمات على أندية صحية في منطقة أتلانتا بولاية جورجيا يوم الثلاثاء وإنها اعتقلت مشتبها به يُدعى روبرت آرون لونج ويبلغ من العمر 21 عاما في مقاطعة كريسب على بعد حوالي 240 كيلومترا جنوبي أتلانتا. ونشرت صورة للمشتبه به وهو أبيض.بعد ساعات في جنوب الولاية.

وقالت السلطات إن الدافع وراء عمليات القتل غير واضح حتى الآن وإنها لم تتيقن من أن استهداف الضحايا كان بسبب العرق.

وامتنعت السلطات عن ذكر الدافع المحتمل، لكن وحدة مكافحة الإرهاب بإدارة شرطة نيويورك أعلنت نشر دوريات إضافية في مناطق ذات تجمعات من أصول آسيوية هناك في إجراء احترازي.

وبدأت الهجمات حوالي الساعة الخامسة عصر الثلاثاء بالتوقيت المحلي عندما قُتل أربعة وأصيب واحد في إطلاق نار بنادي يانجز إيشان ماساج في مقاطعة تشيروكي حسبما قال الكابتن جاي بيكر من شرطة المقاطعة.

وأضاف أن من بين القتلى امرأتين من أصل آسيوي إلى جانب امرأة بيضاء ورجل أبيض. وذكر أن المصاب من أصلا لاتيني.

وفي أتلانتا، عاصمة جورجيا، قال قائد الشرطة رودني براينت للصحفيين إن الشرطة تلقت بلاغا بحدوث سرقة قبل الساعة السادسة فوصلت إلى نادي جولد سبا ووجدت ثلاث قتيلات بالرصاص.

وأضاف أنه أثناء التحقيق في واقعة إطلاق النار الأولي استدعيت الشرطة إلى ناد صحي آخر حيث عثرت على امرأة رابعة فارقت الحياة متأثرة بجراحها. والقتيلات الأربع في أتلانتا جميعهن من أصل آسيوي.