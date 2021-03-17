شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يتوعد «بوتين» لتدخله في الانتخابات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواجه عواقب توجيه جهود ترمي للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020، لصالح دونالد ترامب وإن ذلك سيتحقق قريبا.

وقال بايدن في مقابلة بثتها قناة إيه.بي.سي نيوز التلفزيونية اليوم الأربعاء "سيدفع الثمن".

وردا على سؤال عن العواقب التي يقصدها قال بايدن "سترون قريبا".

وجاءت تصريحات بايدن بعدما دعم تقرير للمخابرات الأمريكية صدر أمس الثلاثاء اتهامات قائمة منذ وقت طويل بأن بوتين وراء تدخل موسكو في الانتخابات، وهو ما قالت روسيا إن لا أساس له.

في الوقت نفسه، أشار بايدن إلى أن "هناك مجالات يكون من مصلحتنا المشتركة التعاون فيها" مثل تجديد معاهدة ستارت النووية، مضيفا أن للزعيمين تاريخا معروفا.