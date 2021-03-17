انت الان تتابع خبر شرطة الديوانية تلقي القبض على متهمين في سيطرة الشامية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاربعاء، القبض على 3 متهمين في سيطرة الشامية.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تمكنت سيطرة الشامية من القاء القبض على ٣ متهمين، أحدهم متهم بالسرقة بعد تدقيق اسمه الذي وجد ضمن قوائم المطلوبين".
واضاف "فيما وجد بحوزة بقية المتهمين كمية من مادة الكريستال المخدرة تقدر بـ "ربع كغم " فضلا عن مواد اخرى تستخدم للتعاطي".
واشار البيان الى ان "الأجهزة الامنية، باشرت من جانبها بأرسال المتهمين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم".
واضاف "فيما وجد بحوزة بقية المتهمين كمية من مادة الكريستال المخدرة تقدر بـ "ربع كغم " فضلا عن مواد اخرى تستخدم للتعاطي".
واشار البيان الى ان "الأجهزة الامنية، باشرت من جانبها بأرسال المتهمين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم".