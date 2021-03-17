مقتل عنصرين من داعش وإصابة منتسبين شمالي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمقتل عنصرين من تنظيم داعش شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "كميناً نصبته القوات الأمنية بمشاركة الحشد العشائري وطيران الجيش أسفر عن مقتل اثنين من عناصر داعش، وإصابة منتسب بالجيش العراقي وأخر بالحشد العشائري في منطقة الطارمية شمالي العاصمة".



وتشن القوات الأمنية بين الحين والأخر عمليات أمنية تستهدف عناصر داعش الإرهابي بمناطق مختلفة في البلاد.