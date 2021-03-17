انت الان تتابع خبر بالفيديو: روبن كوك يستقيل بسبب رفضه الحرب على العراق… أبرز ما حدث في هذا اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1916 - إيطاليا تنضم إلى معاهدة سايكس بيكو الموقعة بين إنجلترا وفرنسا وروسيا.
1943 - قوات الحلفاء تستولي على مدينة قفصة التونسية وذلك بعد طرد القوات الألمانية منها أثناء الحرب العالمية الثانية.
1959 - الدالاي لاما الرابع عشر يهرب من التبت إلى الهند وذلك بسبب ملاحقة الصينيين له.
2000 - شركة فورد تشتري علامة لاند روفر من شركة بي إم دبليو للسيارات.
2003 - وزير الخارجية البريطاني روبن كوك يستقيل من منصبه وذلك بسبب رفضه الحرب على العراق.
2014 - جمهورية القرم تعلن استقلالها عن أوكرانيا وتبدأ عملية الانضمام إلى الاتحاد الروسي
2017 - ملك المغرب محمد السادس يُعين سعد الدين العثماني رئيساً للحكومة المغربية خلفاً لعبد الإله بن كيران.
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