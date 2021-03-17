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التحالف يعلن إحباط هجوم وشيك بإطلاق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه السعودية من اليمن

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، الأربعاء، إحباط هجوم وشيك بإطلاق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه من اليمن.

وقال التحالف، في بيان، إنه تم تدمير طائرة مسيرة مفخخة، مؤكدا التعامل بحزم مع مصادر التهديد لحماية المدنيين من الجهات الإرهابية.

وأوضح التحالف العربي بقيادة السعودية، أن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

ومطلع الأسبوع الجاري، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تدمير مخبأ للصواريخ الباليستية ومنصات إطلاق تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في صعدة اليمنية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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