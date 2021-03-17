مصر.. أحكام مشددة لعشرات المتهمين بـ"حسم 2" و"لواء الثورة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنزلت محكمة مصرية أحكاما تتراوح ما بين المؤبد والمشدد على 278 متهمًا بارتكاب جرائم عدة في القضية المعروفة بـ"حسم 2 ولواء الثورة".

وتفصيلا، أصدرت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الأربعاء، حكمها على 67 متهمًا بالسجن المؤبد، و92 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة.



وعاقبت المحكمة أيضاً 29 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات.

فيما أصدرت المحكمة المصرية أحكاما بالسجن المشدد 5 سنوات لـ10 متهمين، وعاقبت متهما واحدا بالسجن 15 سنة، وآخر بالسجن 10 سنوات، و4 متهمين بالسجن 7 سنوات، و26 متهمًا بالسجن 5 سنوات، و36 متهمًا بالسجن 3 سنوات، وقضت بالبراءة لـ5 متهمين آخرين، وعدم اختصاص نظر الدعوى لمتهم.

وقررت المحكمة إدراج 272 من المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وإعداد دورات لإعادة تأهيلهم.

وكانت النيابة العامة نسبت للمتهمين بقضية "حسم 2" اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.

ووجهت النيابة أيضاً للمتهمين في قضية "لواء الثورة" عدة تهم منها؛ الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

وأسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية، وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس آب 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة "حسم" الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.

وأدرجت الولايات المتحدة في يناير الماضي "حركة سواعد مصر" المعروفة اختصارًا بكلمة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان ضمن قوائم الإرهاب.

ويضاف هذا إلى تصنيف سابق للحركة، حيث كانت الخارجية الأمريكية أدرجت "حسم" ككيان إرهابي دولي "مدرج بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، في يناير 2018، لأنها تشكل خطرا كبيرا من ناحية ارتكاب أعمال إرهابية".

ونجحت الأجهزة الأمنية المصرية خلال السنوات الماضية في تسديد ضربات قوية لعناصر التنظيم الإخواني، وإحباط عدد من العمليات الإرهابية.